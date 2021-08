Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata, in cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul german Angela Merkel, ca tara sa nu va putea suporta ''o povara migratorie suplimentara'' din Afganistan in urma preluarii puterii de catre talibani in aceasta tara, relateaza AFP. ''Un nou val migratoriu este inevitabil daca nu se iau masurile necesare in Afganistan si Iran. Turcia, care a primit deja cinci milioane de refugiati, nu poate suporta o povara migratorie suplimentara'', a declarat Recep Tayyip Erdogan, potrivit unui comunicat al presedintiei…