Afganistan: Turcia anunţă amânarea negocierilor de pace Turcia a anuntat marti amanarea pentru jumatatea lunii mai a conferintei internationale asupra Afganistanului programata anterior pentru 24 aprilie la Istanbul, noteaza AFP.



"Am decis sa amanam negocierile" de pace pana la sarbatorile de la sfarsitul lunii de post a Ramadanului, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, intr-un interviu acordat canalului de televiziune HaberTurk.



Conferinta de pace asupra Afganistanului propusa de Washington urma sa aiba loc la Istanbul intre 24 aprilie si 4 mai in prezenta reprezentantilor guvernului afgan si ai talibanilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

