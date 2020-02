Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au obtinut un acord partial de o saptamana in Afganistan, in cadrul negocierilor pe care le poarta cu talibanii, a anuntat seful Pentagonului Mark Esper in cursul unei reuniuni a ministrilor Apararii NATO la Bruxelles, relateaza AFP.

- Statele Unite au obtinut un acord partial de o saptamana in Afganistan, in cadrul negocierilor pe care le poarta cu talibanii, a anuntat seful Pentagonului Mark Esper in cursul unei reuniuni a ministrilor Apararii NATO la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele afgan Ashraf…

- Acest deces intervine in timp ce Washingtonul si talibanii incearca sa ajunga la un acord asupra retragerii fortelor americane din Afganistan. Presedintele american Donald Trump a intrerupt la inceputul lui septembrie acest dialog, dupa un atentat revendicat de insurgenti la Kabul, soldat cu 12 morti,…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, vrea sa reduca personalul militar american desfasurat in Afganistan "cu sau fara un acord de pace" cu talibanii pentru a da astfel prioritate teatrelor de operatiuni din regiunea indo-pacifica, precum si concurentei strategice cu China, transmite marti AFP. …

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, aflat in prezent la Kabul, va reveni in Qatar pentru "a relua discutiile cu talibanii", intrerupte in septembrie de presedintele Donald Trump in timp ce un acord parea foarte aproape, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, informeaza…

- Gruparea militanta Talibana din Afganistan a transmis vineri ca sunt pregatiți sa reia negocierile de pace cu Statele Unite, la o zi dupa ce președintele american Donald Trump a efectuat o vizita surpriza in statul afgan, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Liderii Talibani…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi, in cadrul unei vizite surpriza in Afganistan, ca negocierile cu talibanii, intrerupte in septembrie, au fost reluate, relateaza AFP. Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu va dura mai mult de cateva ore…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi, in cadrul unei vizite surpriza in Afganistan, ca negocierile cu talibanii, intrerupte in septembrie, au fost reluate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu…