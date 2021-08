Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al biroului politic al talibanilor, Mohammad Naeem, a declarat duminica pentru postul de televiziune Al-Jazeera ca razboiul s-a incheiat in Afganistan si ca tipul de guvernare si forma regimului vor fi clare in curand, transmite Reuters. "Asiguram pe toata lumea ca vom oferi siguranta…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…

- Militantii talibani au anuntat ca deocamdata nu au luat o decizie cu privire la capturarea militara a capitalei afgane, Kabul, dupa ce in ultimele zece zile ei au preluat controlul asupra majoritatii capitalelor de provincii din Afganistan, transmite DPA. ''O decizie separata va fi luata ulterior…

- Militantii talibani au anuntat ca deocamdata nu au luat o decizie cu privire la capturarea militara a capitalei afgane, Kabul, dupa ce in ultimele zece zile ei au preluat controlul asupra majoritatii capitalelor de provincii din Afganistan, transmite DPA. ''O decizie separata va fi luata ulterior…

- Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat…

- Statele Unite îsi vor continua atacurile aeriene împotriva talibanilor în cazul în care acestia îsi continua ofensiva pe care au lansat-o la începutul lui mai în Afganistan, a anunțat seful operatiunilor militare americane în Afganistan, potrivit Reuters…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…