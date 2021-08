Stiri pe aceeasi tema

- Președintele afgan Ashraf Ghani a declarat duminica ca și-a parasit țara pentru a evita o „baie de sânge”, recunoscând ca „talibanii au învins”.Președintele Ghani, care nu a precizat unde a plecat, s-a declarat convins ca „nenumarați patrioți ar…

- Talibanii si-au anuntat duminica intrarea in mai multe cartiere din Kabul, in timp ce trei dintre inaltii lor responsabili au declarat pentru AFP ca insurgentii au cucerit si Palatul prezidential, dupa fuga din Afganistan a presedintelui Ashraf Ghani. "Unitati militare ale Emiratului islamic al Afganistanului…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian. Declaratia ar urma sa fie facuta de la palatul prezidential din Kabul, de unde…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Talibanii au revendicat vineri capturarea celui de-al doilea oras al Afganistanului, Kandahar, dupa ce s-au apropiat de Kabul, unde Statele Unite au decis sa redesfasoare temporar 3.000 de soldati, oficial pentru a asigura securitatea evacuarii diplomatilor americani, transmite AFP. "Kandahar…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit…