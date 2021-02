Afganistan: Talibanii se opun ferm amânării retragerii trupelor americane Talibanii se opun ferm unei posibile amanari a retragerii trupelor americane din Afganistan, a declarat un purtator de cuvant al gruparii insurgente intr-un interviu acordat agentiei DPA, difuzat luni. "Combatantii nostri nu vor fi niciodata de acord cu o prelungire", a spus purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid. "NATO, America si toate partile au ajuns la concluzia ca, daca vor sa depaseasca criza actuala, singura solutie buna este punerea in aplicare a acordului semnat", a adaugat el. La inceputul anului 2020, SUA au promis sa-si retraga trupele pana la 1 mai 2021. In schimb,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii se opun ferm unei posibile amanari a retragerii trupelor americane din Afganistan, a declarat un purtator de cuvant al gruparii insurgente intr-un interviu acordat agentiei DPA, difuzat luni, potrivit AGERPRES. "Combatantii nostri nu vor fi niciodata de acord cu o prelungire", a…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se confrunta cu "serioase dileme" in Afganistan, pe masura ce se apropie data prevazuta pentru retragerea completa a trupelor americane, in timp ce talibanii nu par deloc pregatiti sa renunte la violente, a apreciat un inalt responsabil diplomatic american, citat vineri…

- Berlinul a salutat vineri mentinerea de baze militare americane pe teritoriul german si inghetarea retragerii trupelor americane, masuri anuntate in ajun de presedintele Joe Biden, a indicat purtatorul de cuvant al executivului german, transmit AFP si Reuters. Aceasta decizie, anuntata joi de noul presedinte…

- Președintele american Joe Biden va anunța „înghețarea” retragerii parțiale a trupelor americane din Germania inițiata de predecesorul sau Donald Trump, a declarat joi consilierul sau pentru securitate naționala, Jake Sullivan, potrivit AFP. Biden urmeaza sa țina primul sau…

- ]Trupele internationale intentioneaza sa ramana in Afghanistan dincolo de luna mai, termenul prevazut in acordul Statelor Unite cu insurgentii talibani, au declarat patru oficiali ai NATO, ceea ce ar putea escalada tensiunile cu talibani care cer retragerea in totalitate, transmite Reuters.

- Ministrul german de externe Heiko Maas si-a exprimat vineri satisfactia in urma unei demers prin care Congresul american incearca sa opreasca aplicarea planului presedintelui in exercitiu Donald Trump de retragere a circa 12.000 de militari americani din Germania, relateaza agentia DPA. ''Desigur…

- Seful Statului Major al Statelor Unite, Mark Milley, a declarat miercuri ca armata americana continua retragerea trupelor sale din Afganistan, unde presedintele Donald Trump doreste sa ramana doar 2.500 de soldati la jumatatea lunii ianuarie, informeaza AFP.

- Seful Statului Major al Statelor Unite, Mark Milley, a declarat miercuri ca armata americana continua retragerea trupelor sale din Afganistan, unde presedintele Donald Trump doreste sa ramana doar 2.500 de soldati la jumatatea lunii ianuarie, informeaza AFP preluat de agerpres. Americanii au intervenit…