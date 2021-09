Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au continuat, miercuri, sarbatorirea retragerii trupelor americane cu o „parada militara” in Kandahar, in sudul Afganistanului, acolo unde zeci de vehicule blindate lasate in urma de americani și de forțele fostului guvern afgan au fost conduse in șir pe strazi, relateaza CNN. Talibanii s-au…

- Talibanii se pregateau miercuri la Kandahar pentru o parada militara cu echipamente donate de SUA precedentului guvern afgan invins dupa 20 de ani razboi, printre aceste materiale urmand sa fie folosit probabil si un elicopter american, transmite AFP. Un lung sir de vehicule Humvee avansa…

- Talibanii le-au cerut Statelor Unite sa pastreze o prezenta diplomatica in Afganistan și dupa incheierea retragerii trupelor americane, prevazuta pentru 31 august, dar Washingtonul nu a luat o decizie deocamdata, au afirmat vineri oficialitati americane.

- Presedintele SUA a cerut, de asemenea, Pentagonului sa aiba pregatite planuri de rezerva pentru a prelungi retragerea daca se va dovedi necesar, a adaugat purtatoarea sa de cuvant, Jen Psaki, intr-un comunicat.Conform comunicatului, Joe Biden "a confirmat ca suntem pe cale sa finalizam (operatiunile)…

- Formațiunile instituțiilor de forța, participante la parada militara cu prilejul aniversarii a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, vor desfașura primul antrenament comun de noapte. Antrenamentul va avea loc in Piața Marii Adunari Naționale.

- Fostul președinte american Donald Trump i-a laudat marți pe talibani, afirmând ca sunt „deștepți” și „luptatori buni”, relateaza Business Insider.„Talibanii, va voi spune, luptatori buni. Trebuie sa le acordam merite pentru asta. Ei lupta de 1.000 de ani;…

- O „cantitate substantiala” de echipament militar american se afla acum în mâinile talibanilor, a admis marti Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, relateaza Business Insider și Agerpres.„O cantitate substantiala…

- Președintele american Joe Biden și-a aparat ferm luni decizia de a retrage trupele americane din Afganistan, afirmând ca evoluțiile din ultima saptamâna i-au întarit convingerea ca încheierea implicarii americane în țara a fost decizia corecta.„Când…