Afganistan: Talibanii nu sunt pregătiţi pentru încetarea focului (negociator afgan) Hafiz Mansour, reprezentant al echipei guvernului afgan care negociaza cu talibanii, a declarat sambata ca gruparea insurgenta nu este pregatita pentru o incetare a focului, in conditiile in care cele doua tabere se pregatesc sa reia discutiile saptamana viitoare, relateaza dpa. Majoritatea fortelor talibane crede ca ar putea prelua puterea pe cale militara, "o atitudine periculoasa", a avertizat oficialul guvernamental afgan. Cele doua parti au demarat negocieri anul trecut cu scopul de a se ajunge la un armistitiu, deschizand calea spre formarea unui guvern democratic odata ce fortele straine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

