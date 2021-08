Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca liderii talibani nu vor negocia cu guvernul afgan atat timp cat Ashraf Ghani ramane presedinte, transmite Reuters. Khan a opinat ca o reglementare politica pare dificila in conditiile actuale. "Am incercat sa ii conving pe talibani ... cu trei-patru luni in urma, cand conducerea talibanilor a venit aici", a declarat, la resedinta sa, premierul pakistanez pentru jurnalistii straini. "Conditia este ca atat timp cat Ashraf Ghani ramane acolo, nu vom discuta cu guvernul afgan", a spus Khan, citandu-i pe liderii talibani. Discutiile de pace…