Talibanii au asigurat ca nu vor neglija educația tinerilor și tinerelor afgani, care vor putea sa-și continue studiile. Dupa ce au promis sa prezinte un guvern incluziv, fara a numi in cele din urma o femeie, talibanii au facut un alt anunț cu privire la femeile afgane. „Vom construi un Afganistan prosper” Vor putea continua […] The post Afganistan. Talibanii le permit femeilor sa studieze. Cu o condiție first appeared on Ziarul National .