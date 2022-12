Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au ordonat sambata organizatiilor nonguvernamentale (ONG) sa nu mai lucreze cu femei - pentru ca ele nu respecta un cod vestimentar adecvat -, un anunt care intervine la patru zile dupa interzicerea accesului femeilor si fetelor la studii superioare din acelasi motiv, relateaza AFP, potrivit…

- Ministerul afgan al Economiei a ordonat, printr-o scrisoare, tuturor organizatiilor neguvernamentale (ONG) nationale si internationale sa suspende locurile de munca ale angajatelor lor pana la noi ordine.

- Ministerul afgan al Economiei a ordonat, printr-o scrisoare, tuturor organizatiilor neguvernamentale nationale si internationale sa suspende locurile de munca ale angajatelor lor pana la noi ordine.

- Statele Unite au anuntat eliberarea celor doi cetațeni americani detinuti, salutand bunavoința talibanilor care, in aceeași zi, au interzis accesul femeilor la invatamantul superior, declansand un val de condamnari la nivel international, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Intelegem ca este vorba despre…

- Autoritatile talibane au anuntat marti ca universitatile afgane le sunt interzise de acum fetelor, deja private de invatamantul secundar in Afganistan de la venirea la putere a fundamentalistilor islamisti, pentru o durata nedeterminata, relateaza AFP.

- Talibanii au anunțat ca femeile din Afganistan nu mai au voie sa mearga la universitate. Un document in acest sens a fost trimis de ministrul Educației Superioare din Afganistan catre toate universitațile private sau de stat din țara, scrie BBC.

- Talibanii au interzis femeilor afgane accesul in parcuri si gradini la Kabul, unele dintre ultimele zone de libertate la care aveau dreptul odata cu restrictiile severe impuse de regimul islamist fundamentalist. La inceputul acestei saptamani, talibanii le-au ordonat responsabililor din parcuri si gradini…

- Talibanii au tras joi focuri de arma in aer pentru a dispersa o manifestatie a femeilor organizata in fata ambasadei Iranului la Kabul pentru sustinerea iraniencelor care manifesteaza in tara lor de mai multe zile, transmite AFP.