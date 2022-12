Afganistan: Talibanii interzic accesul fetelor la universitate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul afgan al invatamantului superior, condus de talibani, a declarat marti ca studentelor nu li se va mai permite accesul in universitatile din tara pana la noi ordine, relateaza Reuters. O scrisoare, confirmata de un purtator de cuvant al ministerului invatamantului superior, a instruit universitatile…

- Austria insista ca Romania trebuie sa mai aștepte și sa iși securizeze mai bine granițele in fața fluxului migrator. Autoritațile de la Viena indica un studiu guvernamental potrivit caruia 40% din cei 75.000 de migranți neinregistrați au venit pe ruta Turcia- Bulgaria- Romania- Ungaria, in timp ce…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 15 cetateni din Turcia si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri care mergeau in vestul Europei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ungaria va implementa reforme judiciare pentru a debloca accesul la fondurile UE. Modificarile vor afecta Consiliul National al Justitiei si Curtea Suprema, iar organele guvernamentale vor pierde dreptul de a contesta deciziile Curtii Constitutionale. Autoritațile maghiare intenționeaza sa reformeze…