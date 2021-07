Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat vineri ca au cucerit Islam Qala, un post de frontiera cu Iranul, cel mai important din Afganistan, situat in provincia Herat (vest), si ca o ofensiva continua in tara, relateaza AFP.

- In jur de 5.000 de familii afgane si-au parasit locuintele din Kunduz, oras din nord-estul tarii incercuit de talibani dupa mai multe zile de lupte intre acestia si fortele guvernamentale, au anuntat sambata responsabili locali, citati de AFP. Talibanii au incercuit aceasta capitala de…

- Cel puțin 150 de soldați afgani au fost uciși sau raniți in ultimele 24 de ore in urma unui val de atacuri ale militanților talibani in timp ce forțele straine se retrag, au declarat luni oficiali guvernamentali, potrivit Reuters.

- Militantii talibani au preluat controlul asupra inca unui district strategic din provincia centrala afgana Wardak, au anuntat oficiali locali citati de dpa. Este al doilea avans teritorial marcat de talibani in decurs de doua zile. Militantii au cucerit dupa patru zile de lupte districtul…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti în ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, în contextul în care armata americana a început retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP,…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii si…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…

- Dupa aproape 20 de ani, Statele Unite si NATO incep oficial sambata sa-si retraga ultimele trupe din Afganistan, lasand tara intr-un viitor incert, pe fondul atacurilor in crestere ale insurgentilor talibani, transmite DPA. Aproape 10.000 de soldati NATO din misiunea de instruire Resolute…