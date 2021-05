Afganistan: Talibanii decretează un armistiţiu de trei zile pentru sărbătoarea Eid al-Fitr Talibanii au anuntat luni o incetare a focului de trei zile pentru Eid al-Fitr, sarbatoarea musulmana care va marca in aceasta saptamana sfarsitul lunii sfinte a Ramadanului, la doua zile dupa un atac asupra unei scoli care a facut peste 50 de morti, majoritatea adolescente, si a carui responsabilitate le-a fost atribuita de guvernul de la Kabul, noteaza AFP.



"Li se ordona mujahedinilor din emiratele islamice (talibanii) sa inceteze toate atacurile impotriva inamicului in toata tara, din prima pana in a treia zi de Eid ul-Fitr", sarbatoare a carei data este stabilita de pozitia Lunii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

