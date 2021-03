Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden considera ca o retragere a tuturor militarilor americani din Afganistan pana la 1 mai, asa cum prevede Acordul de la Doha incheiat de catre Donald Trump cu talibanii in februarie 2020, este posibila, dar „dificila”, relateaza AFP.

- Talibanii se opun ferm unei posibile amanari a retragerii trupelor americane din Afganistan, a declarat un purtator de cuvant al gruparii insurgente intr-un interviu acordat agentiei DPA, difuzat luni, potrivit AGERPRES. "Combatantii nostri nu vor fi niciodata de acord cu o prelungire", a…

