- Autoritatile talibane din orasul Herat, situat in vestul Afganistanului, au ucis patru presupusi rapitori si le-au atarnat cadavrele in public pentru a-i descuraja pe altii, a declarat sambata un oficial guvernamental local.

- Sher Ahmad Ammar, viceguvernator al orasului Herat, a declarat ca barbatii rapisera un om de afaceri local si pe fiul acestuia si intentionau sa ii scoata din oras, cand au fost reperati de patrulele care au instalat puncte de control in jurul orasului.A urmat un schimb de focuri de arma in care toti…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american Ned Price a declarat vineri ca Washingtonul condamna in termenii cei mai puternici comentariile unui oficial taliban care a spus ca gruparea va reinstitui utilizarea amputarilor si executiile ca pedeapsa in Afganistan, informeaza Reuters.…

- Patru cetateni americani au fost evacuati luni din Afganistan in cadrul plecarilor facilitate de Statele Unite, in premiera de la retragerea trupelor SUA din aceasta tara, finalizata la 31 august, a anuntat un oficial din Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Cei patru au ajuns intr-un stat…

- Talibanii au oprit pe strada un membru al personalului afgan al Organizației Națiunilor Unite in timp ce incerca sa ajunga duminica la aeroportul din Kabul. I-au percheziționat vehiculul unde i-au descoperit documentele ONU. Apoi l-au batut, potrivit unui document intern al ONU prezentat de Reuters…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund…

- Luptatorii talibani au ocupat duminica trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, au anuntat oficiali locali, transmite Reuters. In ultimele luni, insurgentii au preluat…