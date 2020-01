Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a confirmat luni prabusirea unui avion militar in Afganistan, asigurand ca nu dispune de niciun indiciu ca acesta ar fi fost doborat de un tir inamic, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Un Bombardier E-11A american s-a prabusit astazi in provincia Ghazni din Afganistan", a transmis pe Twitter…

- Avionul care s-a prabusit luni in estul Afganistanului intr-o zona controlata de talibani apartine fortelor americane, afirma insurgentii. Ministerul Apararii afgan a negat ca este vorba de o aeronava afgana. “Un avion special al ocupantilor americani s-a prabusit… in provincia Ghazni”, a declarat purtatorul…

- Avionul prabusit luni in Afganistan era un avion militar american de mici dimensiuni, au declarat demnitari din SUA, sub acoperirea anonimatului, pentru Reuters.Sursele respective au indicat ca deocamdata nu exista dovezi ca aparatul de zbor a fost doborat de inamici, informeaza agerpres.ro.…

- Un avion de supraveghere al Fortelor Aeriene americane s-a prabusit in estul Afganistanului, luni, transmite presa internationala. Initial, datele pareau sa indice ca ar fi fost vorba despre un avion comercial, insa aceasta informatie a fost ulterior infirmata.

- Talibanii vor implementa o incetare a focului valabila zece zile in Afganistan și vor continua sa discute cu oficialii din Guvernul de la Kabul in cazul in care discuțiile de la Doha cu Statele Unite vor ajunge la un rezultat, relateaza Mediafax , citand Reuters.

- 14 jandarmi romani s-au intors din Afganistan, duminica, dupa ce au participat pentru o perioada de aproape 6 luni la o misiune NATO de consiliere a forțelor de ordine publica și securitate afgane, potrivit Mediafax.„Jandarmii romani s-au intors acasa dupa ce au participat la misiunea NATO…

- Doi piloti militari si-au pierdut viata miercuri, dupa ce elicopterul Mi35 in care se aflau s-a prabusit in provincia afgana Farah (vestul tarii), din cauza unei probleme tehnice, a anuntat Ministerul Apararii de la Kabul, citat de Reuters. Elicopterul transporta provizii pentru fortele de securitate…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a purtat discutii la Teheran cu o delegatie talibana condusa de Mullahul Abdul Ghani Baradar, unul dintre fondatorii gruparii, a anuntat miercuri agentia de presa iraniana IRNA, relateaza Reuters. Zarif a exprimat disponibilitatea Iranului de a sustine…