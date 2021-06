Afganistan: Talibanii au preluat controlul asupra principalului punct de trecere a frontierei cu Tadjikistanul

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au incercuit luni orasul-cheie Kunduz, „capitala” nord-estului Afganistanului, relateaza AFP. In oraș locuiesc peste 260.000 de civili. Daca armata afgana nu primește sprijin aerian de la americani, va fi o catastrofa, afirma oficiali locali. Sudul Afganistanului este controlat deja de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari și cozi de autovehicule la punctele de control rutier a trecerii frontierei…

- Centrul de vaccinare infiintate in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, pe autostrada pan-europeana, a fost deschis, miercuri, cu program și personal redus. Centrul va funcționa doar in intervalul 8.00-20.00. Vaccinarea se va face cu serul de la Johson&Johnson.„Dorim sa dezvoltam acest centru…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 17 701 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 9 559 traversari persoane, dintre care 6 534 treceri la frontiera moldo-romana, 1 521 treceri la frontiera cu Ucraina și 1 504 treceri…

- Autoritatile judetene din Arad vor amenaja la granita cu Ungaria, in Punctele de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I si Nadlac II, puncte temporare de vaccinare anti-COVID-19... The post Centre de vaccinare la granita cu Ungaria, pentru romanii care vin din strainatate doar pentru a se imuniza appeared…

- Numai pe 8 mai, in urma exploziei din raionul Dasht-e-Barchi din Kabul au decedat aproape șaizeci de oameni, in principal școlarițe cu varsta cuprinsa intre 11 și 15 ani. Ce se intampla? Cineva nu vrea sa-și retraga trupele sau, dimpotriva, cineva ii indeamna pe americani, ii forțeaza sa plece? Și…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 15 307 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 930 traversari persoane, dintre care 4 767 treceri la frontiera moldo-romana, 1 388 treceri la frontiera cu Ucraina și 775 treceri…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Tarna Mare au descoperit și ridicat in vederea confiscarii 4.500 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 52.000 lei. Trei cetateni ucraineni sunt cercetati pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda și…