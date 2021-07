Afganistan: Talibanii au preluat controlul asupra a cel puţin 28 de districte într-o săptămână Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor locale. Numeroase districte au fost pur si simplu abandonate de fortele de securitate afgane. In provincia Badahshan cateva sute de familii au fost nevoite sa-si paraseasca caminele din cauza luptelor. Dupa ce Washingtonul a inceput, la 1 mai, retragerea militarilor sai din Afganistan dupa 20 de ani de razboi, talibanii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

