Stiri pe aceeasi tema

- Fotografii aparute marți arata o mulțime de talibani și susținatori ai acestora organizand o „inmormantare” pentru forțele americane și NATO dupa ce acestea s-au retras din Afganistan. Insurgenții au sarbatorit acest eveniment marșaluind pe strazile orașului Khost in timp ce țineau in maini sicrie infașurate…

- Talibanii au dat ordin ca femeile afgane care muncesc sa ramana inchise in casa pana ce „vor exista sisteme adecvate care sa le asigure siguranța”, relateaza BBC . „Este vorba de o procedura foarte temporara”, a spus purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid. Anterior, ONU a transmis ca…

- La o saptamana dupa ce talibanii afirmau ca vor respecta drepturile femeilor „in cadrul legii sharia”, un purtator de cuvant al gruparii care a preluat controlul asupra Afganistanului a anunțat marți ca femeile care muncesc trebuie sa ramana acasa pana cand vor exista sisteme adecvate pentru a le asigura…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, apara, intr-un interviu publicat de DW in 14 iulie 2021, decizia forțele occidentatele de a se retrage din Afganistan și respingea posibilitatea ca talibanii sa preia controlul asupra țarii. La doar o luna, pe 15 august, talibanii patrundeau in capitala…

- O inregistrare video facuta de talibani in palatul liderului militar afgan Abdul Rashid Dostum, care a fugit din orașul Mazar-i-Sharif inainte ca acesta sa fie cucerit de mujahedini, arata luxul orbitor in care traia acesta. Filmarea a fost publicata de postul Al-Arabiya, informeaza Digi24 . Insurgenții…

- Talibanii strabat Afganistanul și, pe zi ce trece, preiau controlul in tot mult mai multe zone ale țarii. Peste 1.000 de civili au fost uciși in ultima luna in confruntarile sangeroase. In incercarea de a se salva, numeroși localnici fug din calea insurgenților, parasindu-și casele și puțina avuție…

- Cel putin 150 de soldati afgani au ucisi sau raniti in ultimele 24 de ore intr-o serie de atacuri declansate de talibani pe fondul retragerii fortelor straine, au declarat luni responsabili ai guvernului afgan, citati de Reuters. Confruntari au loc in prezent in 26 din cele 34 de provincii din tara,…