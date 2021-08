Afganistan: "Talibanii au învins" - recunoaște președintele care a părăsit țara Președintele afgan Ashraf Ghani a declarat duminica ca și-a parasit țara pentru a evita o &"baie de sânge&", recunoscând ca &"talibanii au învins&".



Președintele Ghani, care nu a precizat unde a plecat, s-a declarat convins ca &"nenumarați patrioți ar fi fost uciși, iar Kabul ar fi fost distrus&" daca el ar fi ramas în Afganistan.

&"Talibanii au învins (...) și sunt în prezent responsabili pentru onoarea, posesia și autoprezervarea țarii lor&", a adaugat Ashraf Ghani într-un mesaj difuzat pe Facebook.



