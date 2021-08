Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au intrat duminica in capitala Afganistanului, Kabul, ultimul mare oraș care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Diplomații americani au fost evacuați din ambasada lor cu elicopterul, in timp ce mii de deținuți au fost eliberați din cea mai mare inchisoare din țara.

- Președintele afgan Ashraf Ghani a declarat duminica ca și-a parasit țara pentru a evita o „baie de sânge”, recunoscând ca „talibanii au învins”.Președintele Ghani, care nu a precizat unde a plecat, s-a declarat convins ca „nenumarați patrioți ar…

- British Airways nu foloseste deocamdata spatiu aerian al Afganistanului, a anuntat duminica operatorul aerian britanic, in conditiile in care insurgentii talibani au intrat in capitala tarii, Kabul, transmite Reuters. Talibanii ar fi ocupat palatul prezidential din Kabul, au declarat doi comandanti…

- Talibanii ar fi ocupat palatul prezidential din Kabul, au declarat doi comandanti ai acestora. Abdullah Abdullah, liderul Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Nationala, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit tara. “Fostul presedinte al Afganistanului…

- Cu numai cateva zile in urma, o estimare a armatei americane arata ca va mai trece o luna pana cand capitala Afganistanului va simți presiunea insurgenților fundamentaliști. Spre surprinderea tuturor, la...

- Talibanii au preluat duminica dimineata controlul in orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, capitala afgana Kabul fiind singurul oras mare controlat inca de guvernul afgan, au anuntat surse locale, relateaza AFP. ''Ne-am trezit in aceasta dimineata cu steagurile albe talibane…

- Talibanii și-au consolidat duminica controlul asupra nordului Afganistanului, capturând alte trei capitale de provincie, inclusiv marele oraș Kunduz, într-o mare ofensiva pe care armata pare incapabila sa o opreasca. Este a cincea capitala de provincie care cade în mâinile insurgentilor…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…