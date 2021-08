Afganistan: Talibanii au cucerit Faizabad, o altă capitală de provincie din nordul ţării Talibanii au cucerit în noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, în extremitatea nord-estica a Afganistanului, fiind a noua capitala de provincie unde au preluat controlul în mai putin de o saptamâna, a afirmat miercuri un deputat local, relateaza AFP și Agerpres. ''Noaptea trecuta, fortele de securitate care lupta cu talibanii de câteva zile au fost supuse unei mari presiuni. Acestea au parasit Faizabad si s-au retras (în districtele din apropiere). Talibanii au preluat acum orasul. Ambele tabere au suferit pierderi mari'', a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cucerit in noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, capitala provinciei Badakhshan din extremitatea nord-estica a Afganistanului. Este a noua capitala de provincie unde insurgenții au preluat controlul in mai putin de o saptamana.

- Talibanii au cucerit in noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, in extremitatea nord-estica a Afganistanului, fiind a noua capitala de provincie unde au preluat controlul in mai putin de o saptamana, a afirmat miercuri un deputat local, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Noaptea trecuta,…

- Talibanii au cucerit marti capitala provinciei Farah din vestul Afganistanului, a saptea in mai putin de o saptamana, au confirmat surse citate de dpa si AFP. Militantii talibani controleaza acum cladiri guvernamentale cheie, printre care biroul guvernatorului, cartierul general al politiei…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund ingrijorate…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund…

- Talibanii au preluat controlul luni asupra orasului Aibak, in nordul Afganistanului, aceasta fiind a sasea capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor in ultimele patru zile, relateaza AFP, citand surse de la fata locului. "Talibanii au capturat orasul Aibak si il controleaza…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii, arata Agerpres. "Guvernul…

- Talibanii au preluat sambata controlul in orasul Sheberghan (nord), care devine a doua capitala provinciala ce cade in mainile rebelilor in mai putin de 24 de ore, relateaza AFP si dpa. "Din nefericire, talibanii au cucerit orasul Sheberghan", a declarat pentru France Presse Qader Malia,…