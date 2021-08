Afganistan: Talibanii au capturat oraşul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul ţării Talibanii au capturat sambata orasul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul Afganistanului, si alte doua capitale de provincii si se apropie tot mai mult de capitala Kabul, unde tarile occidentale fac eforturi pentru a-si evacua cetatenii, transmit Reuters si AFP.



Caderea orasului Mazar-i-Sharif, confirmata de un reprezentant al consiliului local, este un pas important pentru militantii radicali, care in ultima saptamana au cucerit, aproape fara nicio rezistenta, doua treimi dintre capitalele de provincii afgane.



''Talibanii au preluat controlul asupra orasului Mazar-i-Sharif.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

