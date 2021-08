Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, in sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP. "Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au decis o incetare a focului de 48…

- Talibanii au capturat al doilea oraș ca marime al Afganistanului, Kandahar, in ceea ce reprezinta o lovitura zdrobitoare pentru guvern și o victorie majora pentru militanți, scrie BBC. In același timp, potrivit The Guardian, in timp ce talibanii avanseaza spre capitala Kabul, SUA și Marea Britanie au…

- Talibanii au revendicat vineri capturarea celui de-al doilea oras al Afganistanului, Kandahar, dupa ce s-au apropiat de Kabul, unde Statele Unite au decis sa redesfasoare temporar 3.000 de soldati, oficial pentru a asigura securitatea evacuarii diplomatilor americani, transmite AFP. "Kandahar…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…

- Negociatori guvernamentali afgani le-au propus talibanilor un acord cu privire la o împartire a puterii în Afganistan, cu conditia ca insugentii sa puna capat violentelor în aceasta tara, relateaza AFP.Talibanii avanseaza fulgerator pe teren, de luna trecuta, în paralel…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP. Insurgentii ''au…

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, la 150 km sud-vest de la Kabul, a zecea capitala de provincie care cade in mainile lor in decurs de o saptamana, scrie BBC . Luptele sangeroase din țara au provocat peste o mie de morți printre civili doar in ultima luna, in vreme ce numeroși localnici s-au vazut…

- Insurgentii talibani si-au intarit marti controlul asupra teritoriilor pe care le-au cucerit in nordul Afganistanului, fortand locuitorii sa se retraga in casele lor, in timp ce un comandant al unei militii pro-guvernamentale a promis sa lupte pana la capat pentru orasul Mazar-i-Sharif, relateaza…