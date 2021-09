Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a spus un oficial american citat de Reuters, scrie news.ro. Talibanii…

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul.

- Un purtator de cuvant al talibanilor a indicat vineri ca China a promis sa mentina deschisa ambasada sa in Afganistan si sa majoreze ajutorul acordat acestei tari devastate de decenii de conflicte, noteaza AFP. Abdul Salam Hanafi, membru al biroului politic al gruparii islamiste la Doha, in Qatar, "a…

- Talibanii au declarat sambata ca vor anunta un nou guvern pentru Afganistan saptamana viitoare si se asteapta ca turbulentele economice si scaderile valutare puternice care au urmat preluarii orasului in urma cu doua saptamani sa dispara rapid, transmite Reuters, informeaza News.ro. Zabihullah…

- Talibanii au anuntat marti ca nu vor permite continuarea evacuarilor din Afganistan dupa data de 31 august, cerand Statelor Unite sa nu incurajeze poporul afgan sa-si paraseasca tara si sa evacueze din Afganistan numai strainii, nu si cetatenii afgani cei mai calificati, consemneaza Reuters, AFP si…

- Talibanii, acum la putere la Kabul, sustin ca vor renunta la productia de heroina care a explodat in ultimii ani in Afganistan si a contribuit substantial la finantarea lor, dar expertii sustin ca aceste promisiuni sunt dificil de respectat, relateaza AFP. In prima lor conferinta de presa de marti,…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…