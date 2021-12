Afganistan: Talibanii au anunțat că reiau eliberarea de pașapoarte Autoritațile talibane din Afganistan au anunțat sâmbata ca vor relua eliberarea pașapoartelor la Kabul, dând speranțe astfel ca mulți afgani care se simt amenințați de regimul islamist vor putea în curând sa își paraseasca țara, transmite AFP.



Mii de afgani încearca, de asemenea, sa fuga de o criza economica care amenința sa se transforme într-o criza umanitara majora, în condițiile în care ajutorul internațional a fost taiat de la venirea la putere a talibanilor.



