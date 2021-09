Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat luni ca au preluat controlul „total” in Valea Panjshir, unde s-a organizat rezistenta impotriva lor de cand au preluat puterea in Afganistan, la jumatatea lunii august. Anunțul vine dupa ce fortele de opozitie afgane din Valea Panjshir cerusera incetarea focului, dupa informatii…

- Conflictul dintre talibani și rebelii din zona Panjshir este departe de a se fi terminat. Joi au purtat o batalie, dupa doua saptamani de cand insurgenții au preluat puterea in stat. In urma confruntarilor, ambele tabere susțin ca au suferit pierderi foarte grele, insa Valea Panjshir ramane sub controlul…

- Un luptator taliban a impușcat mortal un popular cantareț popular afgan intr-o provincie montana, in condiții neclare, a anunțat duminica familia interpretului. Talibanii anunța ca vor investiga incidentul, relateaza The Guardian . Fawab Andarabi a fost impuscat mortal vineri, intr-o localitate aflata…

- Pentagonul a anuntat vineri ca talibanii, care au declarat ca au preluat controlul asupra mai multor parti ale aeroportului din Kabul, nu gestioneaza nicio operatiune in curs de desfasurare, transmite AFP. "Nu se ocupa de de nicio poarta si de niciuna din operatiunile de pe aeroport. Acestea sunt inca…

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu pentru The New York Times . „Muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc sa ii pedepsim”.…

- Dupa ce au preluat Kabul, talibanii au susținut, marți, o conferința de presa live la Media Center Kabul. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid a declarat ca ii vor ierta pe toți cei care au luptat impotriva lor. „Afganistan este o țara emancipata și talibanii nu cauta niciun fel de…

- Talibanii au preluat duminica dimineata controlul in orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, capitala afgana Kabul fiind singurul oras mare controlat inca de guvernul afgan, au anuntat surse locale, relateaza AFP.„Ne-am trezit in aceasta dimineata cu steagurile albe talibane in tot orasul. Sunt in…

- Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA, potrivit Agerpres. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor…