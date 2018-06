Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat sambata incetarea focului timp de trei zile cu fortele afgane, la sfarsitul Ramadanului, o premiera din 2001 si care survine la doua zile dupa ce presedintele afgan Ashraf a anuntat o incetare unilaterala a focului, relateaza AFP. Totusi, talibanii au adaugat intr-un comunicat…

- Incetarea unilaterala a focului cu talibanii anuntata joi de presedintele afgan Ashraf Ghani va permite intensificarea operatiunilor impotriva organizatiei Stat Islamic (EI), a indicat vineri, la Bruxelles, comandantul Fortelor americane si ale NATO in Afganistan, generalul John Nicholson. …

- Oficialii talibani au discutat in secret cu autoritatile afgane pe tema unui potential armistitiu, a declarat generalul John Nicholson, comandantul fortelor americane din Afganistan, informeaza site-ul postului BBC News.

- Raidurile aeriene agresive declanșate de Statele Unite asupra „fabricilor” de heroina din Afganistan ii determina pe liderii talibanilor sa-și schimbe din mers strategia, in incercarea disperata de a-și...

- Conflictul in desfasurare in Afganistan a fortat peste 83.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele de la inceputul acestui an, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), informeaza marti dpa.

- Un tunisian care i-ar fi asigurat protectia lui Osama ben Laden traieste in Germania din 1997 si primeste un ajutor social in valoare de 1.168 de euro pe luna, scrie BBC News. Suma a fost dezvaluita de catre un guvern regional, dupa ce Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) l-a…

- Militanti talibani au capturat joi dimineata un district din provincia Ghazni in Afganistan in apropiere de capitala provinciei si au ucis peste zece persoane, inclusiv guvernatorul districtului, a declarat un oficial din politie, citat de Reuters. Districtul Khawaja Omari din Ghazni…