Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul american pentru problemele securitații naționale, Jake Sullivan, a anunțat ca Statele Unite au angajat discuții cu talibanii, pe o baza cotidiana, data fiind apropierea zilei de 31 august, data limita a incheierii evacuarii din Afganistan. Președintele Joe Biden a lasat luni deschisa posibilitatea…

- Franta considera ca este nevoie de mai mult timp, dupa termenul limita de 31 august, pentru a duce la bun sfarsit evacuarile persoanelor cu risc din Afganistan, dupa preluarea puterii de catre talibani, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters si AFP. "Suntem…

- Talibanii au "masacrat" si au torturat in iulie mai multi membri ai minoritatii Hazara din Afganistan, se arata intr-un raport publicat joi de Amnesty International, citand marturii oribile ale martorilor, relateaza BBC.

- Talibanii, acum la putere la Kabul, sustin ca vor renunta la productia de heroina care a explodat in ultimii ani in Afganistan si a contribuit substantial la finantarea lor, dar expertii sustin ca aceste promisiuni sunt dificil de respectat, relateaza AFP. In prima lor conferinta de presa de marti,…

- Companiile americane din domeniul online vin cu clarificari in privința regulilor pe care le aplica acum, in contextul in care Afganistanul a fost cucerit de talibani. Astfel, dupa Facebook, și Youtube a anunțat ca va interzice conturile pe care le dețin sau le opereaza talibanii, potrivit Reuters și…

- Mai multe videoclipuri cu soldați talibani care se distreaza intr-un parc de distracții au fost facute publice pe Twitter. In imagini, ei apar in timp ce se dau in mașinuțe, unii avand arme in maini, in timp ce alții se dau in caluți sau sar intr-o trambulina.

- SUA au inceput, duminica, evacuarea diplomatilor din ambasada Statelor Unite la Kabul, relateaza Reuters. “Avem un grup mic de oameni care pleaca acum. Majoritatea stafului este pregatit de plecare. Ambasada continua sa functioneze”, a declarat un oficial american, informeaza News.ro.…