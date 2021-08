Afganistan: Talibanii anunţă o ''amnistie generală'' pentru toţi funcţionarii publici Talibanii au anuntat marti o amnistie generala pentru toti functionarii publici, cerandu-le sa se intoarca la munca, la doua zile dupa ce au preluat puterea in Afganistan in urma unei ofensive-fulger, informeaza AFP.



"O amnistie generala a fost declarata pentru toti (...), deci ar trebui sa va reluati cu deplina incredere rutina zilnica", au subliniat talibanii intr-un comunicat.



In decurs de zece zile, miscarea islamista radicala, care a lansat o ofensiva in luna mai odata cu inceperea retragerii trupelor straine, a preluat controlul aproape in intregime asupra Afganistanului.

