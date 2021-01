Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea talibana si-a anuntat sprijinul fata de o campania de vaccinare in Afganistan impotriva COVID-19 pentru care au fost promise 112 milioane de dolari prin programul COVAX al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite miercuri Reuters. Campania de imunizare va trebui sa se deruleze…

- Numarul deceselor care au drept cauza Covid-19 ar putea atinge ”foarte curand” nivelul de 100.000 de saptamana, la nivel mondial, fata de cel de 93.000 raportat saptamana trecuta, a declarat, luni, expertul in urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, transmite Reuters. Intr-un…

- Lumea se afla in pragul unui „eșec moral catastrofal” in privința repartizarii vaccinurilor COVID-19, a declarat șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care a cerut țarilor și producatorilor sa distribuie dozele intr-un mod mai echitabil in intreaga lume, a relatat agenția Reuters. Directorul…

- Lumea este la un pas de „o prabușire morala catastrofala” in ceea ce privește imparțirea vaccinurilor anti-Covid, a avertizat, luni, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), solicitand statelor și producatorilor sa raspandeasca dozele echitabil in toata lumea. Scene șocante pe partie: ambulanța…

- Aproximativ 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, insa campaniile de imunizare sunt facute in principal de țarile bogate, a declarat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Michael…

- Indonezia va incepe campania de vaccinare la nivel national impotriva COVID-19 pe 13 ianuarie, a anuntat marti ministrul sanatatii indonezian, Budi Gunadi Sadikin, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Programul va fi demarat la Jakarta, presedintele Joko Widodo urmand sa fie primul cetatean indonezian…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor de vaccinare impotriva Covid-19, au anuntat, marti, ministrii Sanatatii din aceste tari, intr-un comunicat comun, transmite Reuters. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete…