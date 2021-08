Afganistan: Talibanii anunţă că deocamdată nu au luat o decizie privind capturarea capitalei Kabul Militantii talibani au anuntat ca deocamdata nu au luat o decizie cu privire la capturarea militara a capitalei afgane, Kabul, dupa ce in ultimele zece zile ei au preluat controlul asupra majoritatii capitalelor de provincii din Afganistan, transmite DPA. ''O decizie separata va fi luata ulterior in legatura cu Kabul'', a declarat purtatorul de cuvant al miscarii talibane, Zabihullah Mujahid. ''Oamenii ar trebui sa fie siguri ca nu vrem o stare de razboi in Kabul sau ca cineva sa fie ranit'', a adaugat reprezentantul talibanilor. Sambata seara talibanii au capturat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

