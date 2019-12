Afganistan: Talibanii afirmă că nu intenţionează o încetare a focului Talibanii au declarat luni ca, in negocierile cu Statele Unite, nu au in vedere o incetare a focului in Afganistan, ci doar o reducere a violentei, transmite AFP. 'Fapt este ca Emiratul islamic din Afganistan (EIA) nu are un proiect de incetare a focului', se precizeaza intr-un comunicat transmis presei. Discutiile intre cele doua parti privind o retragere a fortelor SUA din Afganistan sunt suspendate in prezent dupa un atac al talibanilor asupra unei baze militare in decembrie. 'Americanii au cerut o reducere a violentei, care este examinata de catre EIA', se spune in comunicatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

