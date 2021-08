Afganistan: Talibanii acuză SUA că sunt responsabile pentru haosul de pe aeroportul din Kabul SUA sunt responsabile pentru haosul de la aeroportul din Kabul unde mii de afgani continua cu disperare sa astepte un zbor pentru a fugi din tara si asta trebuie sa inceteze "cat mai curand posibil", a declarat duminica un inalt responsabil taliban, relateaza AFP. "America, cu toata puterea si echipamentele sale (...), a esuat in a face ordine pe aeroport. E pace si calm in intreaga tara, haos exista doar la aeroportul din Kabul", a declarat acest responsabil, Amir Khan Mutaqi. In acelasi timp, un oficial al gruparii a declarat pentru Reuters ca liderii talibani se vor intalni cu fostii guvernatori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

