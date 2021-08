Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP preluat…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputul acestui an, transmite Reuters. Departamentul…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund…

- Capitala afgana a fost zguduita marti seara de cel putin doua explozii puternice, la un interval de aproximativ doua ore, urmate de schimburi focuri. Potrivit ministerului de interne, o masina-capcana a explodat in fata casei ministrului afgan al apararii.Statele Unite au condamnat marti "fara ambiguitate"…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Statele Unite au desfasurat atacuri aeriene impotriva unor "instalatii utilizate de militiile sustinute de Iran" la frontiera irakiano-siriana ca raspuns la atacurile asupra intereselor SUA in Irak, a anuntat duminica Pentagonul, citat de AFP. "La ordinul presedintelui Biden, fortele militare americane…