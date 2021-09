Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, a declarat ca Washingtonul condamna in termenii cei mai vehementi comentariile unui oficial taliban care a spus ca gruparea va reinstitui utilizarea amputarilor si executiile ca pedeapsa in Afganistan.

- Sher Ahmad Ammar, viceguvernator al orasului Herat, a declarat ca barbatii rapisera un om de afaceri local si pe fiul acestuia si intentionau sa ii scoata din oras, cand au fost reperati de patrulele care au instalat puncte de control in jurul orasului.A urmat un schimb de focuri de arma in care toti…

- Un bebeluș in varsta de 9 luni evacuat din Afganistan a murit dupa ce a ajuns in Philadelphia la bordul unui avion militar C-17 ce a ajuns in SUA via Germania, relateaza Insider . Fetița, care a fost insoțita de tatal ei, s-a stins din viața miercuri, potrivit Departamentului apararii american. Decesul…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat joi ca va creste numarul functionarilor consulari la Kabul, dar si in Qatar si Kuweit, pentru a sprijini efortul de evacuare din Afganistan, in conditiile in care mii de afgani incearca cu disperare sa ajunga la aeroport dupa ce talibanii au preluat puterea duminica,…