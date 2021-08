Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul spaniol de Afaceri Externe a anuntat vineri inceperea repatrierii personalului ambasadei sale la Kabul si a expatriatilor sai in contextul ofensivei talibanilor care se indreapta catre capitala afgana, relateaza AFP.

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a avertizat pe talibani daca preiau puterea cu forța in Afganistan, in condițiile in care ofensiva lor militara este in opoziție cu angajamentul declarat fața de o soluționare negociata a conflictului și fața de…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca Pentagonul trimite trupe suplimentare la aeroportul din Kabul pentru a susține retragerea personalului ambasadei, avand in vedere ca situația securitara in Afganistan conținua sa se deterioreze. „Data fiind evoluția situației in materie de securitate, ne vom…

- Pentagonul mobilizeaza mii de soldati ai Infanteriei Marine a SUA pentru o posibila evacuare a ambasadei Statelor Unite din Kabul, Afganistan, informeaza New York Times. Citește mai mult pe Digi24.ro

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…

- Afganistan isi recheama diplomatii din Pakinstan, dupa incidentul in care a fost implicata Selsela Alikhil. Fiica ambasadorului afgan Najibullah Alikhil, a fost rapita, retinuta vineri, timp de aproape cinci ore, si asaltata de barbati neidentificati la Islamabad. Ministerul afgan de externe…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.…