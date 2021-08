Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca si Norvegia isi inchid temporar ambasadele de la Kabul, iar Germania isi reduce personalul diplomatic din capitala afgana "la minimul absolut" in contextul ofensivei talibanilor, care se apropie tot mai mult de Kabul, au anuntat ministrii de externe ai celor trei tari, citati de Reuters,…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca Pentagonul trimite trupe suplimentare la aeroportul din Kabul pentru a susține retragerea personalului ambasadei, avand in vedere ca situația securitara in Afganistan conținua sa se deterioreze. „Data fiind evoluția situației in materie de securitate, ne vom…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…

- Afganistanul si-a rechemat duminica ambasadorul din Pakistan, invocand rapirea fiicei acestuia si persistenta amenintarilor la adresa securitatii personalului diplomatic. Mai multi inalti diplomati afgani aflati la post la Islamabad au fost rechemati de asemenea in tara, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- Turcia s-a oferit sa asigure securitatea aeroportului din Kabul dupa ce trupele americane si celelalte forte NATO se vor retrage din Afganistan, transmite marti Reuters. Oficialitati turce afirma ca Ankara a facut aceasta propunere la reuniunea ministeriala a NATO din luna mai, atunci cand…