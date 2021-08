Afganistan: Site-urile web ale talibanilor au dispărut de pe internet Site-urile oficiale ale talibanilor, care au preluat puterea in Afganistan saptamana trecuta in urma unei ofensive fulger, pareau sa fi disparut de pe internet vineri seara tarziu, transmite Reuters. Nu a fost imediat clar daca este o eroare tehnica sau daca este vorba de alte cauze. Talibanii opereaza site-uri web separate in limbile pastuna, dari, araba, urdu si engleza. Toate cinci nu au putut fi accesate vineri. O purtatoare de cuvant a CloudFlare, companie de securitate cibernetica care asigura protectia site-urilor talibane, nu a raspuns imediat unei solicitari de clarificari pe acest subiect.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters, conform…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters. Decesele…

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…

- Amputarile, lapidarea și executarea publica a infractorilor ar putea sa devina din nou practici frecvente in Afganistan, in contextul revenirii la putere a talibanilor, a recunoscut grupul militant, conform The Independent. Intrebați de pedepsele violente care au fost o emblema a regimului anterior…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…

- SUA condamna atacurile talibanilor impotriva fostilor translatori afgani si a altor afgani, precum si pentru distrugerea infrastructurii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, lansand un apel talibanilor sa impiedice fortele lor sa comita astfel de actiuni, relateaza…

- Talibanii au afirmat vineri ca au capturat cel mai important punct de trecere a frontierei de la granita afgano-iraniana, Islam Qala, situat in provincia Herat (vest), in timp ce ofensiva insurgentilor continua in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Punctul de trecere a frontierei Islam…

- Turcia este necesar sa-si retraga trupele din Afganistan in cadrul acordului incheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii in vederea retragerii militare din aceasta tara, indeamna un purtator de cuvant taliban, care respinge o propunere a Ankarei la NATO de a desfasura militari pe aeroportul…