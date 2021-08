Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat marti impotriva "unei catastrofe umanitare" in Afganistan, solicitand fonduri pentru aceasta tara dupa plecarea fortelor americane, relateaza AFP. "O catastrofa umanitara se profileaza", a subliniat el intr-un comunicat, evocand "agravarea crizei umanitare si economice" si "amenintarea unei prabusiri totale a serviciilor de baza". Antonio Guterres indeamna, de asemenea, statele membre ONU, "sa furnizeze o finantare adecvata, supla si completa" in favoarea populatiei afgane care este, potrivit lui, "in ora sa cea mai intunecata". "I-am indemnat…