Afganistan: Şapte persoane au murit în haosul din apropierea aeroportului din Kabul, anunţă Ministerul britanic al Apărării Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP.



"Conditiile din teren raman extrem de solicitante, dar facem tot posibilul pentru a gestiona situatia cat mai sigur cu putinta", a precizat ministerul intr-un comunicat dat publicitatii duminica.



"Gandurile noastre sincere se indreapta catre familiile celor sapte civili afgani care

Sursa articol si foto: agerpres.ro

