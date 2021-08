Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezolutie care cuprinde "angajamentele" talibanilor in favoarea plecarii "in siguranta" a celor care doresc sa paraseasca Afganistanul, fara a solicita insa zona protejata evocata de Franta, noteaza AFP. Din cei 15 membri ai Consiliului, 13 au votat in favoarea acestui text redactat de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, in timp ce China si Rusia s-au abtinut. In rezolutie, Consiliul afirma ca "se asteapta" ca talibanii sa isi respecte toate "angajamentele" asumate, in special in ceea ce priveste plecarea "in siguranta" si "ordonata" din Afganistan…