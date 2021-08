Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea obtinuta de site-ul american de aparare si securitate Defense One arata aproximativ 640 de oameni inghesuiti intr-un C-17 Globemaster III. Zborul ar putea fi un record - cel mai mare numar de persoane transportate vreodata intr-un astfel de avion. {{541936}}Oficialii americani au declarat ca…

- Un britanic susține ca este blocat in Kabul, dupa ce talibanii au preluat controlul. El a ales sa mearga in vacanța in Afganistan și scrie pe rețelele de socializare ca guvernul britanic l-a abandonat. Miles Routledge (22 de ani) se ascunde intr-un adapost al Națiunilor Unite, dupa ce mai multe incercari…

- Haosul a pus stapanire pe Afganistan, dupa ce talibanii au preluat ieri controlul capitalei Kabul. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de mii de oameni disperați sa fuga din țara, de teama noii puteri. Sute de persoane s-au inghesuit in puținele avioane comerciale care mai aveau permisiunea sa…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan. Oamenii sunt efectiv disperați, iar in incercarea de a fugi…

- Talibanii au preluat controlul asupra Palatului prezidential din Kabul, au declarat pentru Reuters doi inalti comandanti ai insurgentilor prezenti in capitala afgana, dupa plecarea presedintelui Ashraf Ghani din tara. Nu exista insa o confirmare din partea guvernului afgan in aceasta privinta. Reuters…

- Autoritatile afgane, confruntate in ultimele doua luni cu o puternica ofensiva pe toate fronturile a talibanilor, au decretat sambata o interdictie de deplasare pe timp de noapte pe aproape intreg teritoriul tarii, cu exceptia a trei provincii, printre care Kabul, transmite AFP. 'Pentru a stopa…

- Gruparea Stat Islamic ramane o forta puternica in Afganistan, a declarat, intr-un interviu pentru AFP, cel mai inalt diplomat american de la Kabul, care acuza SI pentru atentatul recent in care au murit zeci de adolescenti in apropierea unei scoli in capitala Kabul, relateaza AFP. Insarcinatul cu afaceri…