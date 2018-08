Afganistan, război. Cel puțin 100 de morți din partea forțelor afgane 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti', a adaugat el. Noua raiduri aeriene au fost lansate in cursul zilei de luni, in care au fost ucisi circa 95 de talibani, a mai spus ministrul. Guvernul afgan a anuntat ca a trimis intariri la Ghazni, luat cu asalt joi seara de talibani si care se afla pe axa strategica dintre Kabul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

