Afganistan: Radio Europa Liberă, interzis de talibani Talibanii au anuntat joi ca au interzis difuzarea serviciului afgan al Radio Europa Libera/Radio Liberty, decizie denuntata de acest post de radio finantat de Congresul american, informeaza vineri AFP, anunța Agerpres.

