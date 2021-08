Afganistan: Preşedintele Ghani, apel disperat către forțele de securitate Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze securitatea tuturor concetatenilor noștri. Este responsabilitatea noastra si ne-o vom asuma in cea mai buna maniera posibil. Oricine se gandeste sa creeze haos sau sa jefuiasca va fi tratat cu forta”, a declarat seful statului afgan intr-un mesaj video trimis presei. Talibanii au intrat duminica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

