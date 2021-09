Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a evacuat peste 5.700 de persoane din Afganistan, a anuntat duminica seara guvernul britanic, care afirma ca îsi dubleaza eforturile pentru a accelera acest proces înainte de retragerea fortelor americane, relateaza AFP și Agerpres. Aceasta operatiune, numita PITTING, a permis…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca este "o iluzie" sa se creada ca vreo natiune membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar vrea sa reinceapa actiunea militara in Afganistan dupa ce talibanii au preluat acolo puterea, informeaza Reuters. "In opinia mea, este…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, lansarea unui program pentru primirea ″pe termen lung″⁣ a 20.000 de refugiati afgani, intre care 5.000 in primul an, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Avem o datorie fata de toti cei care au lucrat cu noi pentru a face din Afganistan un loc mai bun in ultimii…

- Guvernul britanic a anuntat marti lansarea unui program pentru primirea ''pe termen lung'' a 20.000 de refugiati afgani, intre care 5.000 in primul an, masura anuntata in ajunul unei sesiuni extraordinare a parlamentului dedicata crizei legate de revenirea talibanilor la putere in Afganistan,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, propune acordarea de sprijin umanitar țarilor care gazduiesc refugiați afgani in regiune, pentru a reduce și restricționa fluxurile catre Europa. 3,5 milioane de oameni sint stramutați in Afganistan și aproape 400.000 dintre aceștia au fost forțați sa-și paraseasca…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca Iranul trebuie sa suporte consecintele atacului efectuat joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, transmite Reuters. ''Acesta a fost evident un atac inacceptabil si scandalos impotriva navigatiei comerciale'', a spus Johnson in fata presei.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat, joi, ingrijorat de situatia de securitate din Afganistan, in contextul in care Marea Britanie este pe cale sa finalizeze retragerea trupelor care au participat la misiunea NATO. "Daca ma intrebati daca sunt incantat de actuala situatie din Afganistan,…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat sambata Uniunea Europeana ca va face ''orice este nevoie'' pentru a asigura desfasurarea neingradita a fluxurilor comerciale intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, inclusiv prin activarea clauzei de salvgardare din acordul de Brexit, Dispozitiile…