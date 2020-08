Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 72 de oameni au murit si sute de case au fost distruse in urma inundatiilor produse miercuri in apropierea capitalei Afganistanului, Kabul, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Inundatiile s-au produs in provincia afgana Parwan, situata la nord de orasul Kabul.…

- Cel putin 29 de persoane au fost ucise in atacul terorist care a vizat o inchisoare si un centru comercial, in estul Afganistanului, operatiunea fiind revendicata de filiala afgana a retelei teroriste Stat Islamic (Daesh), informeaza postul BBC News si site-ul TOLONews.com.

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila și calda. Doar in nordul țarii s-ar putea sa ploua. Vintul va sufla din direcția nord-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +30... +33 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila…

- Inundatiile inregistrate in centrul si estul Chinei s-au soldat deja cu cel putin 140 de morti si disparuti si ameninta acum celebra metropola Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima oara in luna decembrie.

- Inundatiile si alunecarile de teren au facut cel putin 14 morti si disparuti in China in decursul ultimelor 24 de ore, potrivit bilanturilor oficiale comunicate joi, informeaza AFP. Sase persoane erau deja date disparute in Guizhou, o provincie saraca din sud-vestul Chinei, la o zi dupa…

- O avertizare Cod portocaliu de averse torentiale cu descarcari electrice valabila incepand de vineri ora 12:00 pana sambata ora 2:00 a fost emisa de ANM pentru 18 judete din vestul, nordul si centrul tarii. Pentru judetele din sudul si sed-estul tarii, meteorologii au emis o avertizare de Cod galben…

- Cel putin 23 de civili au fost ucisi si alti zeci au fost raniti dupa ce mai multe rachete au lovit luni o piata de animale vii in provincia Helmand din sudul Afganistanului, au anuntat guvernul afgan si talibanii, care s-au acuzat reciproc pentru acest atac, transmite Reuters,

- Ploile torentiale au provocat cel putin 12 decese weekendul trecut in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, tara care se confrunta cu inundatii grave de la inceputul lunii iunie, au anuntat luni mai multe companii mass-media locale, potrivit AFP. In cantonul Mianning, la circa 350 de kilometri de…