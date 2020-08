Stiri pe aceeasi tema

- SUA intentioneaza o retragere militara suplimentara din Afganistan in functie de progresele negocierilor de pace interafgane, astfel incat efectivele ramase sa fie inferioare cifrei de 5.000 la finalul lunii noiembrie, a indicat Pentagonul, intr-un comunicat emis luni, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Pe…

- Secretarul apararii din SUA, Mark Esper, a anuntat, sambata, ca Statele Unite intentioneaza sa isi reduca nivelul trupelor din Afganistan la "un numar mai mic de 5.000", pana la sfarsitul lunii noiembrie, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Secretarul apararii din SUA, Mark Esper, a anuntat, sambata, ca Statele Unite intentioneaza sa isi reduca nivelul trupelor din Afganistan la "un numar mai mic de 5.000", pana la sfarsitul lunii noiembrie, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Secretarul apararii Mark Esper a anuntat sambata ca Statele Unite intentioneaza sa isi reduca nivelul trupelor din Afganistan la "un numar mai mic de 5.000" pana la sfarsitul lunii noiembrie, informeaza Reuters. Foto: (c) Greg Nash POOL/EPA Intr-un interviu difuzat de Fox News, Esper a furnizat…

- Cotidianul The New York Times , care citeaza surse anonime, dezvaluie de asemenea ca președintele american Donald Trump a fost informat in acest sens, iar consilieri in domeniul securitații naționale au discutat despre aceasta problema in cadrul unei reuniuni la sfarșitul lui martie. Statele Unite au…

- Departamentul american al Apararii a trimis 1.600 de militari in regiunea Washingtonului, in contextul in care capitala americana, la fel ca principalele orase din Statele Unite, este teatrul unor manifestatii care denunta brutalitatea politiei si rasismul, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Pentagonul…

- EfectiNATOvele fortelor armate ale SUA din Afganistan au scazut la aproape 8.600 de militari cu mult mai devreme decat era prevazut in acordul incheiat in februarie cu talibanii, au declarat surse ale agentiei Reuters din Statele Unite si NATO. Conform intelegerii incheiate in 29 februarie de Statele…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…